Голова російської делегації в ПАРЄ Петро Толстой заявив, що Україна нібито порушує ряд міжнародних конвенцій.

Російська делегація вимагає розгляду в ПАРЄ питання про постачання води в окупований Крим і санкції проти народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

"Письмові листи з вимогою висловити свою позицію з цих питань подав Комітету міністрів Ради Європи глава російської делегації в ПАРЄ, українофоб, єврофоб і антисеміт Петро Толстой", - написав Гончаренко.

За його інформацією, Толстой звинуватив Україну в тому, що перекриття води з Дніпра для Криму - це "колективне покарання кримчан за їх політичну позицію".

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"Що ще більш цинічно, Толстой посилається на ряд конвенцій, які начебто порушує Україна, а також на складність становища… кримських татар! Слід нагадувати, що РФ прямо зараз проводить репресії проти кримських татар? І чому Толстой не згадав про Четверту Женевську конвенцію, яка покладає відповідальність за населення окупованих територій на державу-окупанта? І ряд міжнародних документів, які визначають Росію як окупанта Кримського півострова?", - обурився депутат.

Також Толстой вимагає розглянути питання запровадження санкцій проти Медведчука та його телеканалів.

За словами Гончаренка, Толстой зазвав це рішення української влади “наступом на свободу слова”.

"Взагалі смішно, бо Росія і свобода слова ― слова-антоніми", - додав він..

Як повідомляв УНІАН, у Страсбурзі розпочалася літня сесія ПАРЄ, яка триватиме до 24 червня.

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Автор: Вікторія Токарєва