У документі повідомляється про плани РНБО розглянути "питання погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, за інформацією ЗМІ, готує засідання РНБО щодо комунальних тарифів.

Він попросив Дениса Шмигаля проаналізувати й направити в апарат РНБО структуру власників усіх енергетичних і газових компаній в Україні. Про це йдеться в опублікованому "Лігою" листі секретаря РНБО до прем'єра.

Читайте такожЗеленський доручив підготувати нове засідання РНБОУ документі йдеться про плани РНБО розглянути "питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".

Так, Данілов просить Шмигаля надати матеріали про структуру власників всіх в Україні:

- енергетичних компаній;

- енергопостачальних компаній та операторів систем розподілу електроенергії;

- газопостачальних і газозбутових компаній.

Крім того, Данилов попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг.

Які питання розглядалися на останніх засіданнях РНБО?

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Автор: Ольга Робейко