Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, за інформацією ЗМІ, готує засідання РНБО щодо комунальних тарифів.
Він попросив Дениса Шмигаля проаналізувати й направити в апарат РНБО структуру власників усіх енергетичних і газових компаній в Україні. Про це йдеться в опублікованому "Лігою" листі секретаря РНБО до прем'єра.
Читайте такожЗеленський доручив підготувати нове засідання РНБОУ документі йдеться про плани РНБО розглянути "питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".
Так, Данілов просить Шмигаля надати матеріали про структуру власників всіх в Україні:
- енергетичних компаній;
- енергопостачальних компаній та операторів систем розподілу електроенергії;
- газопостачальних і газозбутових компаній.
Крім того, Данилов попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг.
Які питання розглядалися на останніх засіданнях РНБО?
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