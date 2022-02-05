Тимчасовий повірений США в Україні Крістіна Квін наголосила, що все залежить від членів Альянсу.

Усі країни-члени НАТО мають консенсус, що Росія не має вказувати, кому вступати до Альянсу.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила тимчасовий повірений США в Україні Крістіна Квін.

Вона зазначила, що стати членом НАТО для України є реальною перспективою.

"Коли альянс збирався про це поговорити, ми розглядали пропозиції Росії. І усі 30 членів НАТО сказали, що відкидають пропозицію Росії, що вона повинна вирішувати за Україну, який шлях їй вибирати, і погодилися, що політику відкритих дверей треба зберегти. І зараз Україна робить тверді кроки, щоб стати членом НАТО. Чи вони вже зроблені? Ні. Але вони передбачають, що Україна зробить необхідне, щоб стати членом НАТО. Україні треба набратися трохи терпіння, щоб використовувати інструменти, які вже є", - сказала Квін.

Вона наголосила, що все залежить від членів Альянсу.

"Не їм вказувати, кому приєднуватися до НАТО. Це не вибір Путіна чи іншого президента (Росії - УНІАН) вступати Україні чи іншій країні до НАТО", - додала Квін.

Читайте такожУ США уточнили, що має зробити Україна перед вступом до НАТО

Що передувало

Наприкінці грудня Росія висунула Заходу ультиматум – "гарантії безпеки" – щодо нерозширення НАТО, зокрема закликала сторони юридично зобов’язатися не брати Україну в Альянс.

Вступ України до НАТО Путін називав "червоними лініями" РФ, бо це, на його думку, загрожує нацбезпеці Росії.

Після численних перемовин РФ і НАТО члени Альянсу, а також Вашингтон відмовилися іти на поступки Кремлю.

Криза у відносинах РФ із Заходом відбулася на тлі концентрації російських військ навколо України. Міжнародна спільнота переймається, що Путін може залучити регулярні війська РФ до повномасштабного наступу.