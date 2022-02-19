Українська делегація вважає неучасть Росії свідченням свідомого наміру продовжувати нагнітати ситуацію

На тлі напруженої ситуації на Донбасі та навколо України Росія знову зірвала засідання у Тристоронній контактній групі.

Про це повідомляє українська делегація у Telegram.

Позачергове засідання мало відбутися об 11:00 19 лютого з ініціативи Координатора ОБСЄ у ТКГ з метою термінового обговорення безпекової ситуації. Проте РФ участі в ньому не взяла.

"Така позиція Російської Федерації викликає подив, адже політичні радники лідерів країн "Нормандського формату" у спільній заяві 26 січня 2022 року підтримали безумовне дотримання режиму припинення вогню та повну відданість заходам із посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, незважаючи на розбіжності щодо інших питань імплементації Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Українська делегація вважає неучасть Росії свідченням свідомого наміру продовжувати нагнітати ситуацію, "а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про відданість виконанню Мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України".

"Деградація безпеки вздовж усієї лінії розмежування та провокаційні заяви та дії на непідконтрольних територіях викликають суттєву стурбованість української сторони. Така ескалація відбувається під час Мюнхенської конференції, коли увагу усієї світової спільноти сконцентровано на питаннях безпеки у Східній Європі", - інформують у ТКГ українські делегати.

Під час консультацій із Координатором ОБСЄ в ТКГ українська сторона заявила про відсутність будь-яких планів щодо проведення наступальної операції.

На підтвердження цього були наведені такі факти:

Збройні сили України перебувають на своїх позиціях в районі проведення Операції об’єднаних сил.

Ротації підрозділів ЗСУ, які могли б викликати стурбованість, не проводяться.

Ударні угрупування не створюються.

Техніка та озброєння ЗСУ, відведені згідно з Мінськими домовленостями, знаходяться у встановлених районах і відкриті для контролю з боку ОБСЄ.

Чисельність підрозділів ЗСУ, що перебувають у районі проведення ООС, не збільшена і не перевищує чисельність на 22 грудня 2021 року, тобто на момент заяви Координатора ОБСЄ про тверду рішучість учасників консультацій ТКГ повністю дотримуватись заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Збройні сили України чітко дотримуються Заходів з посилення режиму припинення вогню, погоджених у рамках ТКГ 22 липня 2020 року.

У ході двосторонніх консультацій Україна ще раз підтвердила свою готовність до невідкладного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи безпекової ситуації та шляхів її деескалації.

Ескалація на Донбасі

Загострення на сході України триває вже третій день поспіль. За останню добу російські окупанти 19 разів порушили "тишу", внаслідок обстрілів загинув один український захисник.

Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ООС, зокрема дитячий садок і школу, в яких перебували діти.

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