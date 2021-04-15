Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара зберігає нейтралітет у конфлікті Москви і Києва.
Читайте такожЗеленський розповів про перемовини з Ердоганом щодо ЗВТ України й ТуреччиниПро це він сказав каналу NTV, передає "Європейська правда".
"Наші відносини як з Росією, так і з Україною прекрасні. Ми бажаємо обом країнам мирного врегулювання проблем. Позиція Туреччини ясна. Ми раді деескалації. Тому ми були б раді дипломатичним крокам", - сказав він.
Глава МЗС зазначив, що між Росією і Туреччиною є широка співпраця у сфері торгівлі, енергетики, інвестицій.
"Ми не стаємо на бік будь-якої з країн. Наша позиція є чіткою, збалансованою і конструктивною", - заявив Чавушоглу.
Нагадаємо, що раніше Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина готова надати будь-яку підтримку для зниження напруженості та встановлення режиму припинення вогню на лінії розмежування на сході України.
Також Ердоган заявив, що Туреччина захищає територіальну цілісність і суверенітет України.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram