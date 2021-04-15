Туреччина бажає обом країнам "мирного врегулювання проблем".

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара зберігає нейтралітет у конфлікті Москви і Києва.

Читайте такожЗеленський розповів про перемовини з Ердоганом щодо ЗВТ України й ТуреччиниПро це він сказав каналу NTV, передає "Європейська правда".

"Наші відносини як з Росією, так і з Україною прекрасні. Ми бажаємо обом країнам мирного врегулювання проблем. Позиція Туреччини ясна. Ми раді деескалації. Тому ми були б раді дипломатичним крокам", - сказав він.

Глава МЗС зазначив, що між Росією і Туреччиною є широка співпраця у сфері торгівлі, енергетики, інвестицій.

"Ми не стаємо на бік будь-якої з країн. Наша позиція є чіткою, збалансованою і конструктивною", - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, що раніше Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина готова надати будь-яку підтримку для зниження напруженості та встановлення режиму припинення вогню на лінії розмежування на сході України.

Також Ердоган заявив, що Туреччина захищає територіальну цілісність і суверенітет України.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська