З високопосадовцями Туреччини буде обговорено співпрацю у військово-технічній сфері.

Російська делегація на переговорах з Україною залишила Туреччину, а члени української делегації продовжують роботу і зустрінуться сьогодні з турецькими високопосадовцями.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу", член переговорної групи Давид Арахамія.

"Російська делегація покинула Туреччину. Члени української переговорної групи продовжують свою роботу за кордоном. Зокрема, 30 березня заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері", - зазначив він.

Після зустрічей сьогодні представники української делегації повернуться на батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни-члени Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни. За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних союзів.

Водночас, за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

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