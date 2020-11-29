Арахамія пояснив, що російській "вакцині" у світі мало хто довіряє.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, чи буде Україна закуповувати російський препарат "Супутник-5", який розробники називають вакциною від коронавірусу.

Про це Арахамія розповів в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, даний препарат ще не довів свою ефективність.

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"Багато чуток з приводу російської вакцини "Супутник-5", потім Путін заявив, що він не вакцинувався, і що вакцина ще не пройшла сертифікацію. А до цього нам місцеві політики пропонували закуповувати її в Україну і говорити, що це вже еліксир. У питанні вакцинації в глобальній політиці сьогодні багато спекуляцій. Кожен хоче перехопити прапор і сказати, що він новатор. Але потрібно почекати зрозумілих речей. У всі місця, куди можна було звернутися і стати в чергу на отримання вакцини, ми як держава це зробили. Тепер чекаємо, хто перший з них отримає працюючу вакцину", - сказав він.

Говорячи про можливість закупівлі препарату Україною, Арахамія натякнув, що швидше за все цього не буде.

"Якщо будуть у нас виходи купувати якусь іншу вакцину, ми точно будемо купувати іншу вакцину. До російської медицини світовий рівень довіри, м'яко скажемо, низький. А тривалість життя в Росії, якщо ви подивитеся...", - сказав він.

Реагуючи на репліку ведучого про стару школу епідеміологів в Росії, Арахамія сказав:

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"Ну це КДБ, секретні рецепти КДБ і так далі. Але дивіться, якщо люди вже відкрито обманювали, якщо нам розповідали, що вже весь уряд Росії відвакцинований, а потім маса фактів хворих чиновників, які вакцинувалися, а в кінці кажуть, що вакцина не сертифікована, то мені здається, що цієї інформації вже достатньо, щоб прийняти рішення не рухатися в цьому напрямку".

Російська вакцина від коронавірусу "Супутник-5": що відомо

У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.

Москва не надала міжнародному науковому співтовариству ніяких даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.

Видання Science зазначило, що Москва не скоро зможе користуватися своєю вакциною. І вона про це добре знає. На це вказують навіть певні епізоди сертифіката, виданого російським Міністерством охорони здоров'я. Зокрема, в ньому забороняється широке використання вакцини до першого січня 2021 року.

Водночас міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, А даних для перевірки результатів недостатньо.

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Автор: УНІАН