За словами прес-секретаря президента РФ, російська вакцина ще не сертифікована, а Путін не може бути добровольцем для випробувань.

У Кремлі заявили, що президенту Росії Володимиру Путіну не можна робити щеплення російською вакциною від коронавірусу, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Відповідаючи на запитання, чи вакцинувався Путін від коронавірусу, Пєсков сказав: «Президент сам повідомить, коли вважатиме за потрібне».

На запитання, чому президент РФ поки не ухвалив рішення про вакцинацію від коронавірусу, представник Кремля заявив, що в Росії поки не розпочалася широка вакцинація.

«Як доброволець глава держави не може брати участь у вакцинації. Це неможливо», - сказав Пєсков.

«Президент не може використовувати несертифіковану вакцину. Зараз закінчаться всі процедури і потім, якщо він (Путін) вважатиме за необхідне, він про це повідомить», - наголосив Пєсков.

Він підтвердив, що російська вакцина не пройшла третю фазу випробування, і вакцинація в РФ ще не розпочалася.

Пєсков зазначив, що сьогодні Путін візьме участь у церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав і вона буде проводиться з «урахуванням нових реалій епідеміологічних».

За його словами, будуть вживатися заходи для дотримання «епідеміологічної безпеки» для президента і глав дипломатичних місій.

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Автор: Роман Цимбалюк