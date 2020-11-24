У Кремлі заявили, що президенту Росії Володимиру Путіну не можна робити щеплення російською вакциною від коронавірусу, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
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Відповідаючи на запитання, чи вакцинувався Путін від коронавірусу, Пєсков сказав: «Президент сам повідомить, коли вважатиме за потрібне».
На запитання, чому президент РФ поки не ухвалив рішення про вакцинацію від коронавірусу, представник Кремля заявив, що в Росії поки не розпочалася широка вакцинація.
«Як доброволець глава держави не може брати участь у вакцинації. Це неможливо», - сказав Пєсков.
«Президент не може використовувати несертифіковану вакцину. Зараз закінчаться всі процедури і потім, якщо він (Путін) вважатиме за необхідне, він про це повідомить», - наголосив Пєсков.
Він підтвердив, що російська вакцина не пройшла третю фазу випробування, і вакцинація в РФ ще не розпочалася.
Пєсков зазначив, що сьогодні Путін візьме участь у церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав і вона буде проводиться з «урахуванням нових реалій епідеміологічних».
За його словами, будуть вживатися заходи для дотримання «епідеміологічної безпеки» для президента і глав дипломатичних місій.
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