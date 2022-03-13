За його словами, великих просувань російської техніки та колон поки не було.

Російські окупанти бояться потужних бойових дій, бо вони зрозуміли, що вдень фактично втрачають до тисячі осіб.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, великих просувань російської техніки та колон поки не було.

"В останні дні фактично не було великих бойових дій, як у перші дні війни. Були локальні бої, були сутички. Але великих боїв, як були в перші дні війни, не було", - сказав Денисенко.

Він назвав поточну стратегію російських окупантів і це - бомбардування.

"Росіяни по суті дуже бояться подібних бойових дій, вони розуміють, що вдень фактично вони втрачали до тисячі осіб. Зараз їх стратегія бомбардування, бомбардування і ще раз бомбардування", - сказав він.

"Поки великих просувань техніки, великих просувань колон не було. Тому, власне кажучи, ви бачите ці понад 12 тисяч (втрати окупантів - УНІАН), але по тисячі в день ми не можемо вбивати в останні дні", - додав радник міністра.

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