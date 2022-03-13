Російські окупанти бояться потужних бойових дій, бо вони зрозуміли, що вдень фактично втрачають до тисячі осіб.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, великих просувань російської техніки та колон поки не було.
"В останні дні фактично не було великих бойових дій, як у перші дні війни. Були локальні бої, були сутички. Але великих боїв, як були в перші дні війни, не було", - сказав Денисенко.
Він назвав поточну стратегію російських окупантів і це - бомбардування.
"Росіяни по суті дуже бояться подібних бойових дій, вони розуміють, що вдень фактично вони втрачали до тисячі осіб. Зараз їх стратегія бомбардування, бомбардування і ще раз бомбардування", - сказав він.
"Поки великих просувань техніки, великих просувань колон не було. Тому, власне кажучи, ви бачите ці понад 12 тисяч (втрати окупантів - УНІАН), але по тисячі в день ми не можемо вбивати в останні дні", - додав радник міністра.
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