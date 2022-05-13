Президент України закликав Італії закритися для туристів з Росії, щоб дати їм "культурну відсіч".

Президент України Володимир Зеленський назвав можливі кроки Італії у підтримці України проти агресії Росії, наголосивши, що росіяни мають отримати культурну відсіч, окрім санкційної політики.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1, відео якого поширив Офіс президента України.

Президент наголосив, що Італія відіграє провідну роль у світовій і європейській політиці, в історії людства загалом. Він відзначив, що культурна спадщина Італії приваблює людей з усього світу, у тому числі й росіян.

"Довіра до культурного посередництва Італії у Росії велика. Росіяни, як і українці, білоруси, любили приїжджати в італійські музеї, отримувати цей ковток прекрасної історії Італії. Через всі ці заходи, через мас-медіа ви можете принести правду російському суспільству, яке сьогодні знаходиться в інформаційному коконі, який побудувало політичне і військове керівництво Росії. І вони (громадяни Росії – УНІАН) не отримують реальність, вони не розуміють, де вони живуть, не розуміють, що від них відвертається світ через недолугі кроки їхніх політиків. Страшні кроки, трагічні. І саме ви можете донести цю інформацію, щоб вони почали думати", – сказав Зеленський.

За його словами, росіяни повинні відчути удар, але "не кривавий, який отримали українці від Росії", а сучасний удар – санкційною політикою. Він подякував за те, що Італія доєдналася до всіх європейських санкцій. Завдяки санкціям закриватиметься бізнес Росії, пов’язаний з Італією.

"І я вважаю сильні кроки щодо туризму… Зараз російські туристи повинні отримати саме культурну відсіч, щоб вони знали, що їх не раді бачити. Так і є – суспільство в Європі вже не раде їх бачити. І навіть тих, хто не приймав участі і не був на полі бою, не стріляв, але вони мовчать. Вони підтримують своє політичне керівництво. Вони повинні жити не в тому комфорті – ніякої нерухомості в Італії, ніяких рахунків тощо. І я тут також хочу подякувати. Скажу, що заблоковані рахунки олігархів РФ, заблокована нерухомість, і десь ця сума біля 1 млрд євро. Я вдячний за таку потужну підтримку. Але це олігархи. І ще це повинні відчути і звичайні люди, які приїжджають відпочивати. Треба їм сказати, що відпочинок в Європі закінчено – ви окуповуєте чужі території, до окупантів не може бути таке саме ставлення, як і до всіх інших", – сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував Туреччину за нові маршрути для туристів з Росії.