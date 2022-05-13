Він зазначив, що для України перемога - "це просто повернути своє, а для них - забрати чуже".

Україна може перемогти Росію у війні, якщо її підтримуватиме світ.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1.

"Їх армія (йдеться про Росію - УНІАН) в чотири рази більша, а їх держава у 28 разів більша, а ми в 10 разів сильніші як люди, тому що ми на своїй землі", - зауважив глава держави. За його словами, для України перемога - "це просто повернути своє, а для них - забрати чуже".

Зеленський наголошує, що перемогти Росію можна, якщо світ об'єднається навколо України і підтримуватиме.

"Я вважаю, що якщо світ об'єднаний навколо нас і ми робимо все для цього, і, скажу відверто, ми і відчуваємо, що крок за кроком нам це вдається, то можна перемогти, коли ми боремося за правду і боремося не на самоті. Треба нас підтримувати постійно, і тоді перемога буде за нами", - наголосив президент України.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає "автономію" для Донбасу, яку пропонує Росія, захоплюючи території та вбиваючи людей. Він зазначив, що про "автономію" Донбасу не може йти мова, коли воду туди постачає Україна, а Росія зруйнувала зараз ту частину, яку контролювала Україна.

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