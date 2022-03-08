Окупанти не тільки вдаються до мародерства, а вже починають стріляти в мирних мешканців.

Російські війська намагаються нарощувати свої сили біля Києва.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону.

За його словами, українські військові відстежують їх дії та "точково запобігають їх спробам здійснити прорив на Київ". "ЗСУ, тероборона, Нацгвардія, поліція працюють над тим, щоб не дати можливості сконцентруватися росіянам, не дати можливості здійснити прорив", - пояснив Денисенко.

Він додав, що російська армія не тільки вдається до мародерства, а вже починає стріляти в мирних жителів. "Вони просто знущаються в певних моментах над жителями", - додав він.

Війна проти України: