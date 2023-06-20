Зловмисник виконував завдання Москви щодо забезпечення поставок російського газу ватажкам терористичної організації "ДНР".

Служба безпеки України задокументувала злочини ще трьох громадян РФ, які очолили загарбницькі органи у тимчасово захоплених районах України, а також публічно виправдовували російську збройну агресію.

Як повідомив прес-центр СБУ, на Донеччині повідомлено про підозру так званому "гендиректору концерну Донбасгаз" Андрію Іченку. За даними слідства, росіянина призначили на "посаду" у 2018 році за особистої протекції терориста Пушиліна. З цього часу Іченко виконував завдання Москви щодо забезпечення поставок російського газу ватажкам терористичної організації "ДНР".

Крім цього, зазначається, що зловмисник виконував "рознарядки" країни-агресора щодо поповнення лав окупаційних угруповань РФ за рахунок працівників "Донбасгазу".

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На Запоріжжі, як поінформували в спецслужбі, ідентифіковано російського пропагандиста, який очолив створену загарбниками "Розівську селищну адміністрацію", ним виявився росіянин Андрій Маркін.

Повідомляється, що фігурант став відомим як автор книг про тактику ведення бою в міських умовах і організатор низки реконструкцій часів Другої світової війни. На початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав збройну агресію РФ проти України.

"На "посаду" його призначив гауляйтер Балицький, який є прихильником "творчості" Маркіна. У лавах окупаційного органу він організовував проведення псевдореферендуму у тимчасово захопленому селищі. На підставі зібраних доказів обом фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", - мовиться у повідомленні.

Крім того, як заявили в СБУ, задокументовано підривну діяльність громадянина РФ Сергія Савчука – пропагандиста російських інформресурсів "РИА Новости" і "Звезда". На власних багатотисячних каналах в Телеграм та Ютуб він поширював фейки про ситуацію на фронті, героїзував рашистів та виступав за продовження мобілізації в Росії. Зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 436 Кримінального кодексу України (пропаганда війни).

В СБУ зазначили, що наразі фігуранти переховуються від правосуддя на території країни-агресора і у тимчасово захоплених регіонах України. Тривають процесуальні дії для притягнення їх до відповідальності.

У Києві викрили айтішників, які працювали на "ДНР" - деталі

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці викрили в Києві IT-компанію, яка намагалася "злити" ворогу інформацію з електронних систем прифронтової ОВА.

IT-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону. "Колегами" виявились представники терористичної організації "ДНР", які діяли під виглядом працівників донецької "філії" компанії. Завдяки отриманому онлайн-доступу фігуранти планували влаштувати регулярний "злив" інформації з ОВА.

Найбільше ворога цікавили відомості про наслідки російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.