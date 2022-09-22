Андрій Піонтковський не виключив, що опозиціонер може раптово опинитися на волі.

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний раптово з'явився на телебаченні на тлі оголошення в Росії часткової мобілізації. Подібну антипутінську акцію могли організувати тюремники.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі Фейгін LIVE.

Він не виключив, що Навальний так само несподівано може опинитися на волі.

"Цього не могло б статися без згоди працівників ФСВП. Це явно антипутінська акція. Якщо потім якісь працівники ФСВП, отримавши наказ від якогось зі своїх керівників, випустять Навального з камери і доставлять його на один з антивоєнних мітингів, на яких вже присутні сотні людей, а можуть бути і тисячі", - розповів Піонтковський.

За його словами, людей при владі, незадоволених Путіним, було багато, а після того, як він поставив всю владу раком, стало ще більше. При цьому він вказав, що лінія розколу проходить як всередині правлячого класу, так і між владою та глибинним народом.

Справа Олексія Навального - що відомо

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння "Новачком" влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво", де опозиціонера затримали співробітники поліції. В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію. 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що опозиційний політик сам здався російської поліції.

"Я виходжу з того, що (Олексій Навальний, - ред.) свідомо йшов на те, щоб бути затриманим. Він зробив те, чого він хотів", - підкреслив російський лідер.

20 жовтня 2021 року стало відомо, що в Європейському парламенті вирішили присудити премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова критику Кремля Навальному.

25 січня 2022 Росфінмоніторинг вніс Навального і його соратників - любов Соболь, Георгія Албурова і В'ячеслава Гімаді - в реєстр терористів та екстремістів. Це є підставою для заморожування банківських рахунків.

22 березня Лефортовський суд засудив опозиційного політика до дев'яти років колонії суворого режиму і штрафу в розмірі 1,2 мільйона рублів. Його визнали винним в особливо великому шахрайстві і в неповазі до суду.

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