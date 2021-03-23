Скандал виник після підтримки групою нардепів з "Голосу" рішення Ради про направлення до Конституційного Суду законопроекту про призначення і звільнення директорів НАБУ і ДБР.

16 березня ряд депутатів з фракції "Голос" вперше всупереч позиції партії проголосували за провладний законопроект. На думку їхніх колег по фракції, таким чином вони підтримали "атаку на антикорупційні органи". У зв'язку з цим політрада партії минулого тижня зібралася на обговорення цього голосування. Однак про розкол фракції, за словами її голови Ярослава Железняка, говорити рано.

Нардеп від фракції Ярослав Юрчишин пояснив УП, що низка представників "Голосу" проголосували за направлення до КСУ законопроекту Про порядок призначення на посади та звільнення з посад директорів НАБУ та ДБР. І після цього політрада нібито попередила ряд нардепів про вигнання, якщо вони ще раз "завдадуть шкоди партії".

"Попри завдану істотну шкоду репутації, політичним інтересам "Голосу" в результаті голосування Соломії Бобровської, Романа Лозінського, Ольги Стефанишиної, Олександри Устинової, Володимира Цабаля, Ярослава Юрчишина "за" прийняття в цілому законопроекту №5133, відмовитися від персональних дисциплінарних санкцій щодо вищевказаних членів партії. У разі повторного вчинення публічних політичних дій, які грубо суперечать політичній позиції... або завдають істотної шкоди репутації партії, політична рада повинна поставити питання про... виключенні таких осіб з партії", - йдеться в протоколі засідання політради, передає УП.

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У прес-службі «Голосу» розповіли УП, що партія систематично виступала проти збільшення повноважень президента, в тому числі в питаннях призначення голів ДБР і НАБУ. Саме тому таке голосування, на їхню думку, є порушенням послідовності позиції партії.

"Минулого тижня політрада партії обговорювала питання підтримки деякими членами фракції у ВР провладного законопроекту 5133, який обмежує суб'єктність НАБУ і ДБР і робить президента фактично господарем цих відомств», - зазначили там.

Сьогодні в ефірі телеканалу Україна 24 голова фракції "Голос" Ярослав Железняк прокоментував розбіжності у фракції.

«Я б не робив трагедії з цієї ситуації, не робив апокаліптичних сценаріїв. Дійсно, деякі депутати проголосували за цей законопроект. Це відбувається врозріз з позицією партії, ми ніколи врозріз не голосували подібних законопроектів. Саме тому політична партія Голос, дотримуючись своїх внутрішніх процедур, звернулася до контрольно-ревізійної комісії, щоб вони вивчили цей факт голосування по 6 членам партії, які голосували», - сказав він.

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Железняк підкреслив, що рішення про виключення депутатів не приймалося.

"В принципі, тут на закінчення можна сказати одне - ніякого рішення про виключення окремих народних депутатів ні з фракції, ні з партії не приймалося. Я впевнений, що на основі демократичних механізмів в нашій партії ми зможемо вивчити ситуацію і дати відповідь, чому було таке голосування», - додав нардеп.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроект про зміни до Конституції, який стосується порядку призначення та звільнення директорів НАБУ і ДБР. За постанову № 5133-П проголосували 267 народних депутатів.

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Автор: Денис Прядко