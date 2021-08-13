Журналіст не стримав ненормативну лексику, коли мова зайшла про українську армію.

Український журналіст Дмитро Гордон вилаяв колишнього президента Петра Порошенка під час свого виступу в прямому ефірі. У той момент він говорив про можливу причетність політика до розкрадання армії.

Своєю думкою про Порошенка Гордон поділився в прямому ефірі телеканалу "НАШ".

Так, в ході свого виступу журналіст розповів, як він ставиться до колишнього президента. За словами Гордона, багатьом людям подобається Порошенко, але він таку позицію не розуміє.

"Ти їм сто разів розповідаєш, що він зі своїми підлеглими розфарбовували армію українську, що вони - негідники. Хоч ти трісни взагалі", - зазначив Гордон.

Крім цього, журналіст висловив невдоволення через те, що деякі люди хвалять Порошенка через армію. Один друг розповідав Гордону, що колишній президент побудував українську армію.

"Що ж він побудував, коли там зараз розкривається, що замовлення вони робили оборонні, вони ж крали мільйонами та десятками мільйонів, якщо не мільярдами", - гнівно заявив журналіст Про Порошенка.

Більш того, Гордон назвав колишнього президента і його підлеглих "мародерами". Тема української армії настільки розлютила телеведучого і блогера, що він не зумів стриматися і вилаявся матом.

"Воєнний час, с*ка, у воєнний час свою армію обдирати. Що може бути гірше? І все одно багато людей кажуть, що Порошенко хороший" - зазначив Гордон, вибачившись за мат в прямому ефірі.

Читайте такожДо зустрічі з Зеленським Меркель поспілкується з Путіним: названо датуНа думку журналіста, незабаром розкриються подробиці, які вкажуть на можливу причетність Порошенка до так званого "розкрадання" армії. Зараз Гордон не може зрозуміти, чому людям досі подобається екс-президент, проте він зазначив, що думку українців все одно потрібно поважати.

"Одним подобається Порошенко, іншим подобається Путін, третім - Далай-лама. Але все це українці, це все громадяни України", - додав Гордон.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кулеба відповів Лаврову, який назвав "шабашем" саміт "Кримської платформи".

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Автор: Поліна Кузенко