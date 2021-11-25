Чиновник вважає, що народ Грузії врятував йому життя.

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до грузинського суспільства і зазначив, що глава Росії Володимир Путін робить все для його ліквідації у фізичному плані.

Чиновник на своїй сторінці в Facebook написав, що російський лідер намагається його знищити руками прем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі.

Саакашвілі подякував грузинському народу за те, що він врятував йому життя. Екс-президент також поскаржився, що у нього немає шансів домогтися справедливості в "суді Іванішвілі".

"Велике вам спасибі за порятунок мого життя. Путін руками Іванішвілі робить все для моєї фізичної ліквідації, я в цьому впевнений. Якби не ваші численні дії, мужність і компетентність Ніно Ломджарії (омбудсмен Грузії – Ред.), якби не одностайність опозиції й громадянського суспільства у відстоюванні західної орієнтації країни, якби не тиск міжнародної спільноти, нічого б не вийшло", – зазначив він.

Читайте такожСаакашвілі погодився припинити голодування – адвокатЧиновник поскаржився, що його "взяли в заручники", повністю заборонили зв'язок з громадськістю, свідомо порушили всі його законні права, щоб не дозволити залучити народ Грузії в "рішучу боротьбу проти темряви російського режиму".

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії. Чиновник затриманий після того, як повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії колишнього президента засуджено до шести років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, які стосуються посадових злочинів. Після затримання чиновник вирішив оголосити голодування.

Саакашвілі також назвав себе фактично "особистим в'язнем" Володимира Путіна.

Автор: Екатерина Присяжнюк