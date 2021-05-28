Глава МЗС закликає українські компанії звертатися за допомогою в разі впливу білоруських санкцій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обіцяє українським компаніям знайти альтернативні ринки збуту товарів в тому разі, якщо на їх діяльність негативно вплинуть санкції режиму Олександра Лукашенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я хочу сказати, що будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має одразу звернутися до Міністерства закордонних справ, і ми разом з торговельним представником України знайдемо і докладемо усіх зусиль, щоб знайти цій компанії альтернативний ринок продажу її товарів", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що українська влада прорахувала варіанти, що Білорусь "захоче щось зробити у відповідь" на рішення України закрити повітряний простір. Кулеба запевняє, що Україна була готова до цього сценарію.

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"Ми жодних економічних санкцій проти Білорусі не застосовували. Ми використовували інші інструменти тиску на Білорусь. Це Білорусь вирішила застосувати механізм індивідуальних санкцій (проти України - УНІАН)", - заявив Кулеба і додав, що такі санкції є політичним сигналом, оскільки як можуть бути застосовані до конкретних компаній, так і ні.

"Якщо хоч одна компанія постраждає, - ми будемо її захищати", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що українські економічні інтереси мають бути жорстко і принципово захищені.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти у повітряному просторі Республіки Білорусь.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

У відповідь Білорусь ухвалила декілька рішень стосовно України, серед яких введення ліцензування на ряд імпортних товарів з України. Це рішення уряду Білорусі набуде чинності через десять днів після публікації і розраховане на шість місяців.

"За оперативною інформацією, Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт ряду українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини та меблі. Це рішення затверджено постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292", - повідомив торговий представник України Тарас Качка.

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Автор: Віталій Саєнко