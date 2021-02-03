За даними джерел, члени РНБО без обговорення підписали рішення щодо санкцій.

Санкції проти нардепа з ОПЗЖ Тараса Козака та його телеканалів Рада нацбезпеки та оборони ухвалювала в письмовій формі, а президент Володимир Зеленський з цього приводу не висловлювався.

Про це пише УП із посиланням на інформацію деяких членів РНБО.

Джерела видання розповідають, що засідання Радбезу як такого не було, його не проводять давно. Зазвичай членам РНБО дають документи, просять ознайомитися з ними й розписатися.

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"2 лютого о 17:30 членам РНБО подзвонили з Офісу президента й запросили їх на Банкову, на 4-й поверх. Кожному видали папку з документами, щоб члени РНБО розписалися", - пише УП.

Один з членів РНБО заявив, що це було "письмове опитування", без обговорення. Крім того, за його словами, акценту на тому, що санкції стосуються саме телеканалів, не було.

Примітно, що президент своєї позиції з цього питання не висловлював, а бланки збирав секретар Радбезу Олексій Данілов. Про наступні кроки в питанні санкцій не повідомляли.

Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким вводяться санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK і NewsOne.

Після цього канали відразу почали відключати від ефіру.

Рішення про санкції не підтримав спікер парламенту Дмитро Разумков, який був присутній на засідання РНБО і утримався від голосування.

За словами прес-секретаря президента Юлії Мендель, ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки.

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Автор: УНІАН