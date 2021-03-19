Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду завершив розгляд справи за позовом громадянина, який оскаржив указ президента від 2 лютого № 43/2021 щодо застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".
Як повідомили у прес-службі суду, йдеться про справу № 9901/26/21.
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Позивач вказав на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслювали ці телеканали.
Під час розгляду суд перевіряв, чи є втрата доступу до цих програм порушенням прав позивача, гарантованих статями 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог громадянина.
Повний текст рішення буде виготовлено протягом п’яти робочих днів.
Це рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Великої палати Верховного суду протягом 30 днів з дня складання повного тексту рішення.
Наразі на розгляді КАС ВС, крім зазначеної заяви, перебувають ще 10 позовних заяв, якими оскаржується указ № 43/2021 щодо застосування санкцій до телеканалів.
Що передувало
2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.
Судові засідання з розгляду позовів про оскарження указу призначені на 29 березня, 5-7 квітня, 12 квітня, 19 квітня.
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