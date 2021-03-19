Суд не задовольнив позовні вимоги громадянина, який вказав на порушення його права на отримання інформації від програм на санкційних телеканалах.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду завершив розгляд справи за позовом громадянина, який оскаржив указ президента від 2 лютого № 43/2021 щодо застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Як повідомили у прес-службі суду, йдеться про справу № 9901/26/21.

Читайте такожУ родичів Медведчука й Козака проходять обшуки – ЗМІ

Позивач вказав на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслювали ці телеканали.

Під час розгляду суд перевіряв, чи є втрата доступу до цих програм порушенням прав позивача, гарантованих статями 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог громадянина.

Повний текст рішення буде виготовлено протягом п’яти робочих днів.

Це рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Великої палати Верховного суду протягом 30 днів з дня складання повного тексту рішення.

Наразі на розгляді КАС ВС, крім зазначеної заяви, перебувають ще 10 позовних заяв, якими оскаржується указ № 43/2021 щодо застосування санкцій до телеканалів.

Що передувало

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

Судові засідання з розгляду позовів про оскарження указу призначені на 29 березня, 5-7 квітня, 12 квітня, 19 квітня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко