Четверте, п’яте і шосте місця у рейтингу посідають "Батьківщина", "Сила і честь" та Радикальна партія.

У рейтингу партій лідирують "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Слуга народу".

Про це йдеться у результатах всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 5-7 лютого.

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Зазначається, що в опитуванні наведений рейтинг партій, якби вибори до ВР відбувалися на початку лютого (але після рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застування санкцій проти телеканалів) і в них брали б участь зазначені партії. Крім цього, наводиться порівняння рейтингу партій з результатами опитування, проведеного 22 січня (опитано 1 тис. 5 респондентів) і результатами опитування, проведеного 4-8 грудня (2 тис. респондентів). Усі опитування проводилися методом телефонних інтерв’ю за однаковою методологією.

Так, станом на 5-7 лютого відразу три партії мають підтримку, яка відрізняється в межах статистичної похибки, то фактично ці три партії "ділять" перше-третє місця.

Крім цього, четверта партія мінімально відстає від формальних лідерів (і її підтримка нижча в межах похибки порівняно з партією, що посідає формально третє місце в рейтингу).

"Отже, відносно найбільше голосів отримали б партія "ЄС", за яку віддали б свій голос 12,2% серед усіх респондентів, і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором; партія "ОПЗЖ" – відповідно 11,4% і 16,8%; партія "Слуга народу" - 10,5% і 15,5%; партія "Батьківщина" - 8,9% та 13,2%", - йдеться у результатах опитування.

Далі йдуть "Сила і честь" (відповідно, 4,3% і 6,3%) та Радикальна партія (3,5% і 5,2%).

Дещо нижче прохідного бар’єру мають "Партія Шарія" (2,6% та 3,9%), "Голос" (2,5% і 3,7%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,1% та 3,2%).

При цьому зауважується, що, порівняно з січнем, найбільше змінилися рейтинги "ОПЗЖ" (-4,3% серед усіх респондентів і -3,9% серед тих, хто визначився) і "Слуги народу" (+2% серед усіх і +4,3% серед тих, хто визначився).

"Хоча у випадку "ЄС" рейтинг змінився на +0,6% серед усіх респондентів і +2,8% серед тих, хто визначився, але формально це зміна в межах похибки (тому в цьому випадку можна говорити лише про певну тенденцію)", - зазначають соціологи.

Упродовж 5-7 лютого КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2 тис. 5 респондентів, які мешкають в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України віком від 18 років. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%; 1,5% - для показників, близьких до 10%; 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Тетяна Поляковська