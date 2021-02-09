Президент Володимир Зеленський не буде відкривати власний телеканал або створювати телевізійну мережу.
Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ.
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"Президент Зеленський не прагне будувати свої канали, свою телевізійну мережу або ще щось. Ми відкрито всім каналам говоримо, що ми робимо, і сподіваємося на те, що вони відкрито готові це ретранслювати в своїх засобах масової інформації. Ось і все. Щодо будівництва якоїсь телевізійної мережі взагалі питання не стоїть", - зазначив він.
Коментуючи санкції проти телеканалів нардепа Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука, Тимошенко спростував інформацію про переговори президента з главою ОПЗЖ.
"Якихось переговорів з паном Медведчуком не було точно. І я вам це гарантую", - запевнив він.
Санкції проти каналів Козака-Медведчука
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.
- Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого. У той же час ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.
- 4 лютого стало відомо, що дві людини у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK.
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