За словами Кирила Тимошенка, президент не має наміру відкривати свій телеканал.

Президент Володимир Зеленський не буде відкривати власний телеканал або створювати телевізійну мережу.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ.

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"Президент Зеленський не прагне будувати свої канали, свою телевізійну мережу або ще щось. Ми відкрито всім каналам говоримо, що ми робимо, і сподіваємося на те, що вони відкрито готові це ретранслювати в своїх засобах масової інформації. Ось і все. Щодо будівництва якоїсь телевізійної мережі взагалі питання не стоїть", - зазначив він.

Коментуючи санкції проти телеканалів нардепа Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука, Тимошенко спростував інформацію про переговори президента з главою ОПЗЖ.

"Якихось переговорів з паном Медведчуком не було точно. І я вам це гарантую", - запевнив він.

Санкції проти каналів Козака-Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого. У той же час ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

4 лютого стало відомо, що дві людини у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK.

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Автор: УНІАН