Ми можемо припинити своє існування, якщо будемо продовжувати загравати з Російською Федерацією, зазначив Данілов.

Подружжя Медведчука-Марченко володіє нафтопереробним заводом – за 14 кілометрів від російсько-українського кордону, захопленого РФ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо НВ.

«Є чітке розуміння, за інформацією, яка в нас є в наявності, дизельним паливом, яке виробляє цей завод, зараз заправляють танки Росії на окупованій території Донецької й Луганської областей», – сказав Данілов.

Читайте такожСуд підтвердив заочний арешт Януковича у справі про захоплення влади

Секретар РНБО підкреслив, що свою справу вони вже зробили, маючи на увазі запровадження санкцій проти кума Путіна та його дружини.

«Звичайно, мені хотілося б, щоб все було надзвичайно швидко. Але, на превеликий жаль, ми 30 років живемо в країні, в якій дуже багато розповідають, дуже багато щось обіцяють постійно», – зазначив він.

Данілов наголосив, що в Україні дуже багато політиків, які «з одного боку, нібито державники, а з іншого – кажуть: давайте будемо домовлятися з Російською Федерацією».

«Їх дуже багато, і їх треба постійно ставити на місце. Чому? Бо це для нашої держави дуже-дуже небезпечний шлях. Ми можемо припинити своє існування, якщо будемо продовжувати загравати з Російською Федерацією. Бо головне завдання Російської Федерації та безпосередньо пана Путіна – це знищення нас як держави», – заявив Данілов.

Санкції проти Медведчука, Козака та їхніх дружин: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська