Голова МЗС сьогодні поінформував Раду Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ ЄС про небезпечний курс РФ на загострення ситуації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба просить Європейський Союз підготувати нові секторальні санкції проти Російської Федерації.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС поінформував колег про небезпечний курс РФ на загострення. Я запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації РФ. Основний елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій. Персональних вже недостатньо", - заявив Кулеба.

Санкції проти Росії

19 квітня Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ обговорює ситуацію на українсько-російському кордоні.

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Перед початком засідання віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України.

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Євросоюз готовий запровадити санкції проти РФ у разі початку бойових дій на кордоні з Україною.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко