Голова МЗС вважає, що новий механізм застосування санкцій треба запровадити в першу чергу через системні порушення Росією прав людини в окупованому Криму.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здивований, що Європейський Союз готується застосувати новий санкційний режим за порушення прав людини проти Російської Федерації у справі Олексія Навального, а не щодо порушення таких прав в окупованому Криму.

Про це Кулеба повідомив в інтерв'ю на телеканалі "Прямий".

Глава МЗС прокоментував очікуване рішення Євросоюзу про застосування нового глобального санкційного режиму за порушення прав людини у справі критика Кремля Навального.

"Я дивуюся, чому механізм застосування санкцій ЄС у відповідь на системні порушення прав людини вперше застосовується не щодо репресій, здійснюваних Росією в окупованому Криму, а у контексті тих протестів, які відбуваються у самій РФ, тому що на столі у моїх колег є дуже багато фактів і звернень України з проханням задіяти цей механізм, щоб захистити кримських татар і захистити всіх, хто піддається системним репресіям у Криму", - наголосив Кулеба.

"Я відверто кажу про це публічно, тому що я і в спілкуванні з європейськими колегами про це запитую. Але менше з тим, вони вирішили все-таки почати з російського кейсу. Це добре, тому що не повинні залишатися безкарними репресії, які розгорнулися у Росії. Але я вважаю, що вперше застосувати цей механізм потрібно було щодо окупованого Криму", - заявив глава МЗС.

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"Для наших європейських партнерів кейс Навального і останніх репресій у Росії важливіший, ніж повторення постійних репресій проти кримських татар в Криму. Вони реагують на цей кейс як на щось нове, що потребує дій з їхнього боку", - додав Кулеба.

Санкції Євросоюзу проти Росії

7 грудня 2020 року Рада ЄС схвалила рішення і регламент започаткування глобального режиму санкцій за порушення прав людини. Обмежувальні заходи запроваджуватимуть за геноцид, злочини проти людства та інші серйозні порушення або утиски прав людини.

9 лютого 2021 року стало відомо, що Єврокомісія готова застосувати проти РФ новий санкційний режим за порушення прав людини, якщо країни ЄС будуть до цього готові.

22 лютого віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловив очікування, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС на засіданні відреагують на конфронтацію Росії з Євросоюзом.

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Автор: Віталій Саєнко