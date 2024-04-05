Прем'єр України зазначив, що небо ЄС має бути закрите для росіян.

Україна запропонувала запровадити заборону на авіаційний транзит до Російської Федерації та Білорусі. Мета ініціативи полягає в тому, щоб російський бізнес і туристи не могли використовувати небо Європейського союзу для свого комфорту.

"Наша ідея полягає в тому, щоб російський бізнес і російські туристи не могли комфортно використовувати небо ЄС. Небо закрите ЄС для російського флоту, але ми обговорили з партнерами закриття транзиту для будь-яких перельотів у Росію і з Росії", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

Водночас він зазначив, що такий крок створить проблеми в логістиці для Москви, здороживши її, а також завдасть дискомфорту росіянам.

"Ми будемо наполягати на таких санкціях. Переконаний, що наші партнери з Литви, Естонії та Латвії підтримають нашу пропозицію. Будемо працювати в цьому відношенні з Єврокомісією", - підсумував український прем'єр.

Проблеми з авіацією РФ через санкції - останні новини

У лютому в Росії зафіксували кілька авіапригод із літаками Спеціального льотного загону "Росія", який забезпечує перевезення посадових осіб, представників спеціальних служб і Збройних сил РФ.

Крім того, в Росії половина навчальних літаків у льотних училищах Росавіації вийшла з ладу через санкції, що призвело до величезних затримок у випуску пілотів цивільної авіації. Якщо ситуація не зміниться, то в Росії "не буде кому літати" на магістральних повітряних суднах.

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