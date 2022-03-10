ВОлодимир Зеленський / фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє примусове вилучення в Україні майна РФ та її резидентів без будь-якої компенсації його вартості.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

"Президент України В.Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою України закон України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначений закон визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) Російської Федерації, як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада провела пленарне засідання, на якому було ухвалено 14 законів, в тому числі закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів (реєстр №7122)