Йдеться про Юрія Бойка (ОПЗЖ), Віталія Борта (ОПЗЖ), Сергія Ларіна (ОПЗЖ), Ігоря Палицю (За майбутнє) і Дмитра Шпенова (позафракційний).

Служба безпеки України викликала на допит Юрія Бойка (ОПЗЖ), Віталія Борта (ОПЗЖ), Сергія Ларіна (ОПЗЖ), Ігоря Палицю (За майбутнє) і Дмитра Шпенова (позафракційний) у справі про Харківські угоди.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі "Харківських угод". Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ", - пояснив він.

Дехтяренко уточнив, що наразі інші деталі у відомстві розголошувати не можуть.

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Так, Бойка викликають на допит на 11:00 21 липня, Борта - 15:00 20 липня, Ларіна - 10:00 20 липня, Палицю - 11:00 19 липня, а Шпенова - 15:00 19 липня.

11 березня 2021 року Рада національної безпеки і оборони доручила Службі безпеки України з'ясувати обставини голосування Верховною Радою Харківських угод у 2010 році. Наступного дня СБУ відкрила справу.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ, якщо вважатиме за необхідне, може відкрити провадження за ст.111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) щодо деяких депутатів.

Данілов нагадав, що 27 квітня 2010 року за схвалення угоди між Україною і РФ про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі на 25 років голосували 236 депутатів, а наслідками такого рішення стали окупація Криму і війна на Донбасі.

Що відомо про Харківські угоди

21 квітня 2010 року у Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і Російською Федерацією, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.

За версією слідства, РФ спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, в тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала Чорноморський флот РФ на території України.

У результаті підписаних екс-президентом Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.

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Автор: Антоніна Доломанжи