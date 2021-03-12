За даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території Криму.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод та ратифікації їх Верховною Радою у 2010 році.

Як повідомляє прес-служба відомства, Головне слідче управління СБУ розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки.

"Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі досліджують, зокрема, обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.

Наразі проводяться відповідні слідчі та процесуальні дії.

Що відомо про Харківські угоди

21 квітня 2010 року у Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і Російською Федерацією, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.

За версією слідства, РФ спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, в тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала Чорноморський флот РФ на території України.

У результаті підписаних екс-президентом Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.

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Автор: Антоніна Доломанжи