При цьому родини Козака і Медведчука продовжують володіти компанією "НЗНП Трейд".

Депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко позбулися шести нафтозаводів у Росії, зокрема й тих, що потрапили під українські санкції.

Про це пишуть журналісти проекту Схеми.

5 квітня крупний підрядник «Газпрому» ТОВ «Петон инвест технолоджи» заволодів 93% часткою компанії Марченко «Юг Энерго». Власниками «Петону» є двоє громадян Росії.

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80% компанії контролює бізнесмен Ігор Мнушкін, який засновував підприємство у 1990 році. Ще 20% у 2017-му відійшла Андрію Гранкіну – екс-керівнику ГУ Росгвардії в Москві та колишньому помічнику екс-глави МВС РФ Володимира Колокольцева.

Оскільки «Юг Энерго» є «материнською» компанією нафтопереробного бізнесу умовної групи НЗНП, родина Віктора Медведчука втратила контроль і ще над п’ятьма підприємствами. Ідеться про ТД «НЗНП» (компанія, яка займається продажем нафтопродуктів), «Югтранс-НЗНП» (компанія-перевізник), «НЗНП Инжиниринг» (будівельна і проєктувальна компанія), «Роузвуд Шиппинг» (компанія-перевізник, яка володіє вісьмома нафтовими танкерами) та АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Останній, за даними Ради нацбезпеки і оборони України, постачав нафтопродукти в ОРДЛО, йдеться у матеріалі.

При цьому родини Козака і Медведчука продовжують володіти компанією «НЗНП Трейд», яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі (запаси оцінюють у майже 137 мільйонів тонн).

Санкції проти Медведчука і Ко

2 лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Медведчук оскаржив у Верховному суді указ про запроваджені проти нього санкції.

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Автор: Яна Ставська