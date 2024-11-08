Також представник розвідки прокоментував його останні заяви.

В українській розвідці спростували інформацію стосовно того, що скандальний народний депутат Євгеній Шевченко нібито є їхнім співробітником.

В коментарі УНІАН представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Шевченко не працює на них. Також він прокоментував нещодавні заяви нардепа:

"Кожен громадянин України, особливо народний депутат та інші публічні особи, мають керуватися національними інтересами і законами України. Якщо їхні заяви не відповідають законам України, то вони мають перевірятися відповідними органами".

Скандал навколо Шевченка

Як повідомляв УНІАН, напередодні Шевченко у Telegram закликав президента України Володимира Зеленського "починати діалог" з Росією, запевнивши, що "допоможе" та знове поїду до Мінська.

Відео дня

Зі свого боку, керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у мережі, що деякі народні депутати заплутались у питаннях безпеки, інтересів і майбутнього країни.

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