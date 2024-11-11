За словами обраного президента США, для нього є великою честю висунути Еліс Стефанік на роботу в його кабінеті.

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду посла країни в ООН. Як повідомляє New York Post, після інавгурації Трампа Штати в організації представлятиме Еліс Стефанік.

За даними видання, 40-річна представниця Республіканської партії вже прийняла пропозицію Трампа.

"Для мене є великою честю висунути Еліс Стефанік на роботу в моєму кабінеті в якості посла США в ООН. Еліс - неймовірно сильна, витривала і розумна у концепції "Америка передусім", - сказав Трамп.

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ЗМІ нагадує, що Стефанік була четвертим номером від республіканців у Палаті представників та близькою соратницею Трампа - зокрема, працювала у його захисті в 2020 році під час першого процесу імпічменту за тиск на Україну з метою розслідування ймовірної корупції в родині Байдена:

"Випускниця Гарвардського університету працювала над тим, щоб змінити ситуацію у тому, що вона назвала "злочинною сім’єю Байденів", і регулярно з’являлася на телебаченні, щоб підтвердити позицію республіканців у певних питаннях, створюючи, ймовірно, контраст із колишнім послом ООН Ліндою Томас-Грінфілд, яка залишає пост".

Сама Стефанік назвала справньою честю пропозицію Трампа стати послом США в ООН.

"Під час моєї розмови з президентом Трампом я поділилася тим, наскільки я глибоко зворушена стати послом і з нетерпінням чекаю на підтримку моїх колег у Сенаті Сполучених Штатів. Історичні переконливі вибори президента Трампа дали надію американському народу та є нагадуванням про те, що попереду світліші дні - як удома, так і за кордоном", - заявила Стефанік.

Перші кадрові рішення Трампа

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп призначив жінку головою апарату Білого дому. Нею стане керівниця його передвиборчої кампанії Сьюзі Вайлз.

Як сказав Трамп, Вайлз допомогла його досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії і була "невід'ємною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років".

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