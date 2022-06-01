Президент України впевнений, що спроби його вбити той же прояв слабкості глави Кремля.

Президент Російської Федерації Володимир Путін проявив слабкість, напавши на Україну та намагаючись вбити главу української держави. Світ повинен припинити захищати голову Кремля.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax.

За його словами, Путін може продовжувати кидати бомби, але він цим нічого не зможе домогтися. Зеленський впевнений, що Росія не виграє цю війну.

"Спроба вбити лідера тієї чи іншої країни - це, я б сказав, слабкість. Якщо ти не можеш говорити, то це слабкість. Слабкість в тому, щоб почати війну, і РФ вже продемонструвала цю слабкість. Якщо ви не можете окупувати цю країну, це слабкість", - заявив президент України.

Також він вказав, що світ повинен перестати захищати російського президента, особливо після звірств в Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, російська армія за три місяці повномасштабної війни проти України зазнала величезних втрат серед офіцерів середньої та молодшої ланки. Втрата значної частини молодого покоління офіцерів може посилити проблеми з модернізацією підходу до командування і контролю, а також призведе до подальшого зниження бойового духу армії РФ.

Станом на 31 травня загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 Травня орієнтовно склали 30 500 осіб.

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