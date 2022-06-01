Президент Російської Федерації Володимир Путін проявив слабкість, напавши на Україну та намагаючись вбити главу української держави. Світ повинен припинити захищати голову Кремля.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax.
За його словами, Путін може продовжувати кидати бомби, але він цим нічого не зможе домогтися. Зеленський впевнений, що Росія не виграє цю війну.
"Спроба вбити лідера тієї чи іншої країни - це, я б сказав, слабкість. Якщо ти не можеш говорити, то це слабкість. Слабкість в тому, щоб почати війну, і РФ вже продемонструвала цю слабкість. Якщо ви не можете окупувати цю країну, це слабкість", - заявив президент України.
Також він вказав, що світ повинен перестати захищати російського президента, особливо після звірств в Україні.
Як раніше повідомляв УНІАН, російська армія за три місяці повномасштабної війни проти України зазнала величезних втрат серед офіцерів середньої та молодшої ланки. Втрата значної частини молодого покоління офіцерів може посилити проблеми з модернізацією підходу до командування і контролю, а також призведе до подальшого зниження бойового духу армії РФ.
Станом на 31 травня загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 Травня орієнтовно склали 30 500 осіб.