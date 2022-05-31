Водночас радник голови ОП вважає новини про хвороби Путіна інформаційною кампанією.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що вкиди про смерть та смертельні хвороби російського диктатора Володимира Путіна - це інформаційна кампанія.

Про це він заявив під час ефіру з Марком Фейгіним у вівторок, 31 травня.

Зокрема, Фейгін запитав, як Арестович розцінює інформацію у ЗМІ про хвороби і навіть смерть Путіна. На переконання радникам Єрмака, це інформаційна кампанія, спрямована на впливове оточення диктатора. Така інформація нібито спонукає наближених до Путіна осіб "задуматися про перспективу його усунення".

"Він (Путін - УНІАН) же не вічний. Що ви робитимете, коли все це закінчиться. Тут питання персональної провини. Що ви робили при Путіні? Коли він схвалював всі ці людоїдські рішення? Ви були учасником чи протидіяли?", - сказав Арестович.

Він зауважив, що наразі режим Путіна не впав, тому його впливове оточення не думає про персональну провину.

"Це, безумовно, інформаційна кампанія. Вона спрямована на те, щоб кожна персона в оточенні Путіна задумалася щодо своїх персональних перспектив після того, коли Путін піде як політична фігура в забуття. Це, до речі, гарна історія, оскільки в нього дійсно проблеми зі здоров'ям. Це видно неозброєним оком. А ступінь цих проблем - справа нечітка. У будь-якому разі, він не молодіє. Це підказує публіці, що треба задуматися... Ми пам'ятаємо, як помирав Сталін. Йому просто не надали допомогу", - додав Арестович.

Нагадаємо, останні кілька тижнів у ЗМІ публікують інформацію про боротьбу президента Росії з раком. Телеграм-канал Generall SVR повідомив, що в середині травня диктатору навіть була проведена планова операція.

Як пише видання Mirror, багато експертів вважають, що насправді Путін почав лікування від раку ще до початку свого вторгнення в Україну, а перша операція була зроблена якраз в лютому 2022 року. Ймовірно, після того, як вона пройшла успішно, він і знайшов у собі сили прийняти рішення почати широкомасштабну війну проти України.

Втім, ті ж експерти стверджують, що стан його здоров'я, незважаючи на те, що він отримує інноваційну терапію, залишає бажати кращого.

Як повідомляв УНІАН, за даними західних ЗМІ, життя Путіна закінчиться у санаторії, куди його помістять на лікування, і звідти він вже не вийде. Цей прогноз роблять на 2023 рік.

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