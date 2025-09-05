За словами Зеленського, премʼєр-міністр Словаччини розповів про свої контакти в Китаї.

Словаччина підтримує Україну в русі до Європейського Союзу, це дуже вагомо. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського стосовно розмови з премʼєр-міністром Словаччини.

Голова держави зазначив, що вони обговорили ключові теми - те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини.

"Поінформував про нашу розмову вчора з президентом Трампом, про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи. І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Окреме й важливе питання, наголосив він, - це енергетична незалежність Європи. Президент підкреслив, що "у російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього".

"Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни", - зазначив Зеленський і додав, що "важливо, що є цей наш діалог, і будемо його продовжувати".

Путін у бесіді з Фіцо закликав почати енергетичну блокаду України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Китай, де провів особисту зустріч з головою Росії Володимиром Путіним. Зазначалося, що під час цієї зустрічі російський диктатор закликав розпочати енергетичну блокаду України, перекривши поставки газу та електроенергії.

Крім того, повідомлялося, що сьогодні, 5 вересня, Фіцо приїде до України, де зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

Вас також можуть зацікавити новини: