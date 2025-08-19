Каллас розповіла, що наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий до наступного місяця.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європейський Союз не збирається довіряти жодним угодам із Росією. Про це пише "Радіо свобода".

Вона також додала, що гарантії безпеки для України спрямовані на те, щоб перешкодити Росії перегрупуватися.

Каллас зазначила, що не можна покладатися на президента Росії Володимира Путіна щодо виконання зобов’язань, відтак гарантії безпеки мають бути достатньо сильними та надійними, щоб стримати Росію від повторного нападу.

Вона запевнила, що блок сприятиме цим гарантіям безпеки, зокрема, шляхом навчання українських солдатів та зміцнення армії та оборонної промисловості України.

"ЄС також продовжуватиме тиск на воєнну економіку Росії. Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий до наступного місяця", - сказала Каллас.

Дипломатка розповіла, що поставила ці питання на перше місце порядку денного для обговорення між міністрами закордонних справ та оборони ЄС наступного тижня.

Санкції проти РФ - деталі

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що поки що не планує запроваджувати нові санкції проти Росії та її торгових партнерів.

