Також російський диктатор запевняє, що Росія ні на кого не нападала і нападати не має наміру.

На тлі дуже результативної кампанії українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі диктатор РФ Володимир Путін закликав своїх друзів у Європі перекрити Україні постачання палива та електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Так на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї, Путін заявив, що Росія нібито не завдавала ударів по українській енергетиці "особливо в зимовий період". За його словами, у Росії нібито "дуже довго терпіли" українські удари по російській енергетиці і "після цього почали відповідати".

"І ми відповідаємо, звичайно. Ну, так скажімо, серйозно. І це правда. У відповідь українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди і нашим партнерам", - сказав Путін, маючи на увазі удари по нафтопроводу "Дружба", на якому сидять дружні до РФ уряди Угорщини та Словаччини.

Відео дня

Диктатор підкреслив, що Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх східноєвропейських сусідів.

"Закрийте їм поставки газу, які йдуть, закрийте їм поставки електроенергії. І вони відразу зрозуміють, що є якісь межі в порушенні чужих інтересів", - сказав Путін у розмові з Робертом Фіцо.

Крім того, російський диктатор зробив і низку інших заяв. Зокрема, незважаючи на агресію проти України, яка триває просто зараз, він стверджує, що у Росії нібито ніколи не було, немає і не буде бажання на кого-небудь нападати. За словами Путіна, "істерія" на цю тему в Євросоюзі - це нібито "провокація або повна некомпетентність".

Також Путін похвалив адміністрацію президента США Дональда Трампа, яка відмовилася безоплатно допомагати Україні і не ввела жодних нових санкцій проти Росії. За словами Путіна, за Трампа Америка почала чути Росію, що нібито підтвердив саміт на Алясці.

Диктатор повідомив, що обговорював із Трампом на Алясці варіанти гарантій безпеки для України після завершення конфлікту. Він висловив упевненість, що консенсус щодо забезпечення гарантій безпеки України знайти можливо.

Російський диктатор запевнив, що Росія готова співпрацювати зі США на незаконно захопленій Запорізькій АЕС: нібито ці питання вже побічно обговорювалися.

Удари по "Дружбі"

Як писав УНІАН, протягом серпня Сили оборони України провели серію успішних ударів по російській нафтовій галузі, яка забезпечує Кремлю джерело фінансування військової агресії. Крім ударів по нафтопереробних заводах, кілька разів були атаковані різні ділянки нафтопроводу "Дружба". Через нього нафту транспортують не лише всередині Росії, а й на експорт у Білорусь, Словаччину та Угорщину, де при владі дружні до РФ уряди.

Угорський прем'єр Віктор Орбан навіть особисто поскаржився на ці удари президенту США Дональду Трампу, з яким у нього хороші стосунки.

Крім того, Угорщина заборонила в'їзд до ЄС командувачу Силами безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді, призначивши його відповідальним за удари по "Дружбі".

Крім того, Угорщина пригрозила Україні перекрити постачання європейської електрики і газу, якщо удари по "Дружбі" не припиняться.

Вас також можуть зацікавити новини: