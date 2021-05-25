За словами Степана Путила, погрози на адресу редакції поновилися після затримання в Мінську Романа Протасевича.

Засновник Nexta Степан Путило повідомив про погрози, що надходять до редакції після затримання Протасевича в Мінську.

"Безліч погроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусь не будуть відвозити, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть і так далі", - сказав він у коментарі РБК.

За словами Путила, редакція отримувала такі погрози й у серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися масові протести після президентських виборів, "але зараз ця хвиля повернулася".

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"Проте погрози йдуть, і ми резонно побоюємося, як всі люди з інстинктом самозбереження, за свою безпеку", - розповів засновник каналу.

Справа Протасевича й Путили: що відомо

У листопаді 2020 року відносно засновника Telegram-каналу NEXTA Степана Путила й колишнього редактора каналу Протасевича Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу за двома статтями - "про організацію масових заворушень" і "про організацію групових дій, грубо порушують громадський порядок".

У СК стверджують, то в їх Telegram каналах містилися заклики до протестів, блокування доріг, страйків, координації несанкціонованих масових заходів.

Після цього Путило і Протасевича оголосили в розшук.

7 лютого 2021 року СК Білорусі звернувся до Генеральної прокуратури Польщі з проханням екстрадувати Путила і Протасевича.

Затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича

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Автор: Катерина Лиманська