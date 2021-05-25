Засновник Nexta Степан Путило повідомив про погрози, що надходять до редакції після затримання Протасевича в Мінську.
"Безліч погроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусь не будуть відвозити, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть і так далі", - сказав він у коментарі РБК.
За словами Путила, редакція отримувала такі погрози й у серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися масові протести після президентських виборів, "але зараз ця хвиля повернулася".
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"Проте погрози йдуть, і ми резонно побоюємося, як всі люди з інстинктом самозбереження, за свою безпеку", - розповів засновник каналу.
Справа Протасевича й Путили: що відомо
У листопаді 2020 року відносно засновника Telegram-каналу NEXTA Степана Путила й колишнього редактора каналу Протасевича Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу за двома статтями - "про організацію масових заворушень" і "про організацію групових дій, грубо порушують громадський порядок".
У СК стверджують, то в їх Telegram каналах містилися заклики до протестів, блокування доріг, страйків, координації несанкціонованих масових заходів.
Після цього Путило і Протасевича оголосили в розшук.
7 лютого 2021 року СК Білорусі звернувся до Генеральної прокуратури Польщі з проханням екстрадувати Путила і Протасевича.
Затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича
- 23 травня в аеропорту " Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
- Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.
- Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29.
- Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
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