Відкрити кримінальне провадження слідчі органи змусив суд, до якого звернувся екс-заступник генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Ренат Кузьмін.

Прокурор Олексій Донський підтвердив, що ДБР розслідує справу за заявою колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна про нібито вчинення у 2013-2014 роках державного перевороту, і запевнив, що «зради» немає.

Про це Донський заявив у коментарі УНІАН.

"Звісно, мені відомо про цю справу, оскільки прокурори мого департаменту (з розслідування справ Майдану Офісу генпрокурора) здійснюють процесуальне керівництво по ній. Наразі навколо цієї ситуації роздувається зрада, хоча до неї призвело те, про що ми говоримо вже впродовж шести років", - сказав Донський.

Він пояснив, що відкриття подібних справ стало можливим після прийняття у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу. Згідно зі ст.214 цього КПК, слідчі зобов'язані розслідувати будь-яку інформацію заявника, незалежно від її достовірності і без попередньої перевірки на достовірність.

«Нині все підлягає внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо взяти конкретно цю ситуацію, а саме заяву Кузьміна, щодо так званого державного перевороту, то ні слідчі, ні прокурори не знайшли у цій заяві ознак кримінального правопорушення. Ми зазначили, що вона не відповідає вимогам ст.214 і відмовили Кузьміну у внесенні відомостей до ЄРДР за його заявою», - сказав Донський.

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За його словами, однак Кузьмін звернувся до суду, і суд зобов'язав «розслідувати цю справу, попри те, що його заява не містить жодної інформації про злочин».

«Тепер ми зобов'язані розслідувати цю справу, щоб, по-перше, нас не визнали неефективними у розслідуванні і не віддали цю справу комусь іншому. А, по-друге, ми тепер зобов'язані допитати осіб, про яких йдеться у цій заяві», - сказав прокурор.

Також Донський висловив здивування, чому саме тепер ця ситуація набула такого резонансу, адже на допити лідерів Майдану як свідків викликали ще три тижні тому, але тоді через COVID багато слідчих були на лікарняних, і допити перенесли.

"Питання - чому саме сьогодні? Адже нових повісток ми не направляли. Питання не в тому, що цих людей буде допитано, а в нормі КПК, яка зобов'язує нас допитувати людей без будь-яких підстав", - наголосив Донський.

Крім того, він додав, що не вбачає у цій справі жодних перспектив, однак, щоб її закрити відповідно до закону, необхідно допитати осіб, на яких у заяві вказав Кузьмін, а також допитати самого Кузьміна як заявника.

"Якщо Кузьмін не вкаже конкретних фактів злочину, якщо у ході допиту свідків не підтвердяться факти державного перевороту, то звісно справа може бути закрита. Але ми мусимо провести ці слідчі дії, щоб постанову про закриття цієї справи знову не було оскаржено в суді", - пояснив прокурор.

Разом з тим Донський наголосив, що Офіс генерального прокурора неодноразово порушував питання щодо внесення змін до КПК, оскільки увага слідчих через такі заяви відволікається від розслідувань реальних злочинів – крадіжок, пограбувань тощо.

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Згідно з інформацією у реєстрі судових рішень, у даній справі за зверненням Кузьміна за №757/36284/20-К від 09.09.2020 свідками є Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Давид Жванія, Арсеній Яценюк, Павло Клімкін, Віталій Кличко, Андрій Парубій, Андрій Пашинський, Мартинюк і Кондратюк.

Нагадаємо, колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що його викликали на допит як свідка до ДБР щодо подій Революції гідності.

Крім того, наближені до Кличка особи також підтвердили, що мера столиці також викликають на допит у цій справі як свідка.

Обшуки у музеї Революції гідності: що відомо

Зранку сьогодні, 19 листопада, у Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у нього вдома повідомив директор музею.

На сторінці музею у Facebook йдеться, що слідчі Служби безпеки України під час обшуку вилучили документи з кабінету бухгалтерії.

Пошивайло заявив, що під час слідчих дій в його помешканні вилучено жорсткий диск з історією створення музею.

У поліції повідомили, що обшуки в музеї проводяться в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року музеєм укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з ТОВ і перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі більше 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. На даний час роботи на вказаному об’єкті не виконуються", - заявили у поліції.

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Автор: Дмитро Хилюк