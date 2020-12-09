Засідання суду розпочалось з оголошення перерви, оскільки прокурори заявили відвід адвокату екс-президента Олександру Горошинському.

Печерський райсуд Києва розпочав розгляд клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу колишньому президенту Віктору Януковичу у справі про масові вбивства «майданівців».

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання головуючий у справі суддя В’ячеслав Підпалий оголосив клопотання сторони обвинувачення про відвід адвокату Януковича Олександру Горошинському, оскільки той є також захисником у справі проти п’ятьох екс-“беркутівців”, обвинувачених у масових розстрілах на Майдані 20 лютого 2014 року.

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Захисники Януковича заявили, що їм необхідний час на ознайомлення з клопотанням про відвід Горошинського, і тому суддя оголосив перерву у засіданні на одну годину.

Днями адвокати заявили, що клопотатимуть у суді про участь Януковича в цьому засіданні за допомогою відеоконференцзв’язку.

Суд над Януковичем: що відомо

12 травня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань та вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року у Києві та інших містах України.

16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича в рамках розслідування справи про масові вбивства 18-20 лютого 2014 року. Скасовуючи ухвалу судді Печерського райсуду Києва, апеляційний суд виходив із того, що «прокурором не доведено факт оголошення Януковича у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України». Також суд призначив новий розгляд в суді першої інстанції клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим, суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

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Автор: Дмитро Хилюк