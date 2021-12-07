Хоча позиція США доволі чітка, наразі незрозуміло, як діятиме новий уряд Німеччини у разі ймовірного вторгнення.

США схилятимуть Німеччину до згоди зупинити роботу російського газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія наважиться на вторгнення в Україну.

Про це пише агентство Bloomberg.

Наразі США та їх європейські партнери вважають "Північний потік-2" потенційним важелем впливу на президента РФ.

Читайте такожТранзит газу через Україну скоротився на чвертьОдин зі співрозмовників агентства повідомив, що Адміністрація Байдена вимагає від нового уряду Німеччини зобов'язання зупинити проєкт за таких обставин.

Очікується, що новий уряд Німеччини затвердять 8 грудня. Партії, які сформували нову німецьку коаліцію, не згадали про трубопровід у коаліційній угоді.

Наразі незрозуміло як новий уряд Німеччини діятиме у разі вторгнення РФ в Україну. Водночас новий канцлер Олаф Шольц зазначив, що правління стежить за розвитком подій.

Проте Шольц ухилився від чіткої відповіді на питання журналістів щодо того, чи зупинить Німеччина роботу газопроводу у разі повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"Північний потік-2"

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами МВФ, запуск газопроводу "Північний потік-2" може призвести до скорочення доходів України від транзиту газу на 40%, до 1,2 млрд дол. на рік до 2024 року, поки діє нинішній контракт з "Газпромом" на транзит.

Україна хоче продовжити дію контракту з "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити якомога швидше сертифікувати "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

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Автор: Марта Гичко