Адвокат підтвердив відсутність Міхеїла Саакашвілі у лікарні в Горі.

Нардеп Єлизавета Ясько заявила, що екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі силою вивезли із лікарні в Горі.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Вона повідомила, що Міхеїла Саакашвілі вивезли з Горі в невідомому напрямку.

"Михайла Саакашвілі о 2 ночі по грузинському часу силою викрали з госпіталя Горі. Насильно повалили і вивезли до Руставської вязниці. Чи в свідомості він, в якому стані - наразі не відомо", - написала Ясько.

Вона повідомила, що ніхто не знає, в якому стані Саакашвілі, притомний він був чи ні, коли його перевозили у в’язницю. Нардеп наголосила, що це було зроблено навмисне у такий пізній час, щоб ці дії "отримали менший розголос у Грузії та Україні".

Адвокат Міхеїла Саакашвілі Ніка Гварамія також підтвердив інформацію про його викрадення у Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який є громадянином України, затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента заочно засуджено до шести років позбавлення волі. Він вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем. Відразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке 19 листопада погодився припинити. В цей час він перебуває у військовому госпіталі в Горі.

29 листопада Саакашвілі вперше після затримання доставили до суду, де він заявив, що під час перебування під вартою його катували.