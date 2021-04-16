За словами першого заступника голови ВР, половина депутатів перебувають в сесійній залі без масок.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає штрафувати депутатів за ігнорування маскового режиму в сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду він зазначив, що в залі «50% осіб не в масках».

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«Я вдвадцяте хочу звернутися до МВС: шановні колеги, давайте все-таки знайдемо можливість застосувати відповідальність, рівну для всіх, у тому числі і для народних депутатів», - сказав депутат.

Він зазначив, що необхідно знайти можливість, щоб оштрафувати народних депутатів за неносіння маски в сесійній залі, і «це підвищить рівень їхньої свідомості і вболівання за загальну справу в країні, а також поповнить державний бюджет України».

«Давайте краще будемо носити маски, щоб, боронь боже, не носити квіти», - підсумував Стефанчук.

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Автор: Надя Пришляк