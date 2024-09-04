Питання кадрового оновлення обговорювалось на засіданні фракції "Слуга народу", до якого долучився Президент Зеленський.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, кого планують призначити на вільні міністерські крісла. Про це він написав у Telegram, інформуючи що питання кадрового оновлення обговорювалось на засіданні фракції "Слуга народу", до якого долучився Президент Володимир Зеленський.

"Відбулося засідання фракції, яке вчора анонсував. На порядку денному – кадрове оновлення, яке теж анонсувалося нами заздалегідь. До нас долучився Президент Володимир Зеленський. Вдячні йому за це", - зазначив Арахамія.

За результатами засідання фракції він інформував, що напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави.

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"Міністерство закордонних справ - Андрій Сибіга. Мінрегіон-віцепремʼєр - Олексій Кулеба. Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики", - написав Арахамія.

На посаду міністра юстиції-віцепремʼєра з євроінтеграції пропонуватиметься Ольга Стефанішина; на очільника Міністерства у справах ветеранів – Наталія Калмикова.

"Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом. Мінагро - Віталій Коваль. Мінмолоді - Матвій Бідний. Мінекології – Світлана Гринчук", - поінформував Арахамія.

Погоджено на фракції кандидатуру Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром). Звільнений сьогодні з цієї посади Олександр Камишін, як пише Арахамія, переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.

"Також в Офіс Президента переходить Ірина Верещук, яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП", - додав він.

Також Арахамія повідомив, що було обговорено створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

"Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити", - зауважив очільник фракції.

Кадрові зміни в уряді - деталі

Як повідомляв УНІАН, Арахамія 3 вересня анонсував велике перезавантаження уряду. Перед тим стало відомо, що відразу три міністри написали заяви про відставку.

Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки з питань євроінтеграції.

Рада проголосувала також за відставку Дениса Малюськи з посади міністра юстиції України, а також Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, прийнявши його відставку.

Сьогодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у соцмережі повідомив, що до парламенту надійшла заява від міністра закордонних справ Кулеби про відставку. Однак парламент сьогодні не голосував за його звільнення.

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