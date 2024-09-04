Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, кого планують призначити на вільні міністерські крісла. Про це він написав у Telegram, інформуючи що питання кадрового оновлення обговорювалось на засіданні фракції "Слуга народу", до якого долучився Президент Володимир Зеленський.
"Відбулося засідання фракції, яке вчора анонсував. На порядку денному – кадрове оновлення, яке теж анонсувалося нами заздалегідь. До нас долучився Президент Володимир Зеленський. Вдячні йому за це", - зазначив Арахамія.
За результатами засідання фракції він інформував, що напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави.
"Міністерство закордонних справ - Андрій Сибіга. Мінрегіон-віцепремʼєр - Олексій Кулеба. Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики", - написав Арахамія.
На посаду міністра юстиції-віцепремʼєра з євроінтеграції пропонуватиметься Ольга Стефанішина; на очільника Міністерства у справах ветеранів – Наталія Калмикова.
"Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом. Мінагро - Віталій Коваль. Мінмолоді - Матвій Бідний. Мінекології – Світлана Гринчук", - поінформував Арахамія.
Погоджено на фракції кандидатуру Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром). Звільнений сьогодні з цієї посади Олександр Камишін, як пише Арахамія, переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.
"Також в Офіс Президента переходить Ірина Верещук, яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП", - додав він.
Також Арахамія повідомив, що було обговорено створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.
"Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити", - зауважив очільник фракції.
Кадрові зміни в уряді - деталі
Як повідомляв УНІАН, Арахамія 3 вересня анонсував велике перезавантаження уряду. Перед тим стало відомо, що відразу три міністри написали заяви про відставку.
Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки з питань євроінтеграції.
Рада проголосувала також за відставку Дениса Малюськи з посади міністра юстиції України, а також Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, прийнявши його відставку.
Сьогодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у соцмережі повідомив, що до парламенту надійшла заява від міністра закордонних справ Кулеби про відставку. Однак парламент сьогодні не голосував за його звільнення.