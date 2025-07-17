Наразі найімовірнішим кандидатом на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки є Ольга Стефанішина, тоді як Рустем Умєров може сфокусуватись на ролі перемовника.
Про це з посиланням на джерела повідомляє "РБК-Україна", яке зазначає, що у Києві чекають на попередню реакцію на кандидатуру Стефанішиної з боку американської сторони.
За даними джерела, очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров, якого раніше називали головним претендентом на посаду посла України у США, може сфокусуватись саме на ролі перемовника, оскільки він залишається головою переговорної групи з росіянами в рамках Стамбульського формату.
Зауважується також, що, ймовірно, загалом призначення нового посла України у США потребуватиме певного часу через проходження всіх необхідних процедур. Водночас Стефанішина на своїй сторінці у Facebook відзначила, що наступні кілька місяців "присвятить більше часу рідним".
Крім того, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив: "Станом на зараз: Ольга Стефанішина йде послом у США, Рустем Умєров залишається в Україні, піде у РНБО. Правда поки невідомо, чи на секретаря, чи на заступника. Ну або черговим радником президента… Ось такі кадрові пересування. Правда, це ж ще 100500 разів може змінитися знову". Депутат додав: "Причину мені називають непогодження кандидатури з боку Вашингтону".
Кадрові перестановки в уряді
Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряду. Тепер усі міністри будуть виконувачами обовʼязків.
Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав документи до парламенту про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.