Ймовірно, призначення нового посла України у США потребуватиме певного часу через проходження всіх необхідних процедур.

Наразі найімовірнішим кандидатом на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки є Ольга Стефанішина, тоді як Рустем Умєров може сфокусуватись на ролі перемовника.

Про це з посиланням на джерела повідомляє "РБК-Україна", яке зазначає, що у Києві чекають на попередню реакцію на кандидатуру Стефанішиної з боку американської сторони.

За даними джерела, очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров, якого раніше називали головним претендентом на посаду посла України у США, може сфокусуватись саме на ролі перемовника, оскільки він залишається головою переговорної групи з росіянами в рамках Стамбульського формату.

Відео дня

Зауважується також, що, ймовірно, загалом призначення нового посла України у США потребуватиме певного часу через проходження всіх необхідних процедур. Водночас Стефанішина на своїй сторінці у Facebook відзначила, що наступні кілька місяців "присвятить більше часу рідним".

Крім того, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив: "Станом на зараз: Ольга Стефанішина йде послом у США, Рустем Умєров залишається в Україні, піде у РНБО. Правда поки невідомо, чи на секретаря, чи на заступника. Ну або черговим радником президента… Ось такі кадрові пересування. Правда, це ж ще 100500 разів може змінитися знову". Депутат додав: "Причину мені називають непогодження кандидатури з боку Вашингтону".

Кадрові перестановки в уряді

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряду. Тепер усі міністри будуть виконувачами обовʼязків.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав документи до парламенту про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: