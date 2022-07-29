Наразі російська армія "діє приблизно на 40-50% боєздатності".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що російські війська в Україні знаходяться в "дуже складному становищі", додавши, що стратегія президента Росії Володимира Путіна схожа на прогін його військ через м'ясорубку.

Про це він розповів в ефірі BBC Today.

Воллес зазначив, що "за будь-якими критеріями Росія знаходиться у становищі, коли вона не досягла своїх основних цілей. Це призвело до величезних втрат і жертв".

На його думку, Росія "безумовно не в змозі окупувати країну. Вони можуть продовжувати вбивати без розбору і руйнувати на ходу, але це не перемога".

"Путін не змінив свого бажання окупувати всю Україну, взяти Київ і Одесу, але його армія фактично паралізована величезними втратами. Понад 25 тисяч загиблих. Може, удвічі більше поранених", - сказав британський міністр.

Він порівняв нинішню тактику Росії з Першою світовою війною, сказавши: "Коли я кажу про м'ясорубку, що вони і роблять, це те, що вони вдаються до свого роду радянської тактики, коли масивна російська м'ясорубка рухається дуже повільно на кілька метрів (не миль!) на добу, в деяких місцях.

Глава МО Британії звернув увагу, що в цю м'ясорубку Путін зазвичай кидає представників нацменшин з найбідніших районів Росії, "дуже мало піклуючись про результат".

Зараз російська армія "діє приблизно на 40-50% боєздатності".

Воллес сказав, що українські атаки на мости, які, схоже, вплинули на можливість поповнення запасів військ в Херсоні на північ від річки Дніпро, поставили ворога "у дуже скрутне становище" і примусили росіян перейти "до оборонної позиції" на півдні.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжили повільний наступ на Донбасі.

За останню добу ЗСУ відбили штурм ворога у напрямку Вершини та Семигір'я і завдали втрат росіянам в районі Водяного, Пісків і Авдіївки.

На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося.

Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За даними Інституту вивчення війни, російське угруповання в Донецькій області, ймовірно, намагається отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південному сході від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Однак можливість взяття Бахмута при цьому експерти вважають малоймовірною.

На думку експертів, РФ зараз зможе витримати тільки дві наступальні операції на Донбасі.

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