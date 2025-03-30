За словами президента України, розмова з фінським лідером була дуже продуктивною.

Президент Володимир Зеленський поговорив з лідером Фінляндії Александром Стуббом, під час якої вони обговорили можливі кроки для допомоги Україні. Про це глава держави повідомив під час свого відеозвернення.

"Щойно говорив з президентом Фінляндії - дуже продуктивна розмова. Наші відносини завжди змістовні. Хочу подякувати президенту Стуббу, всій Фінляндії за підтримку України, за дуже раціональні позиції й готовність працювати разом задля наближення реального миру", - наголосив Зеленський.

За словами президента України, він говорив зі своїм фінським колегою "про можливі кроки, які можуть нам допомогти", а Стубб своєю чергою розповів про свій візит до США та зустріч з президентом Дональдом Трампом.

Відео дня

"Ми готові рухатись разом з Америкою максимально швидко у дипломатії, в нашій взаємодії. Ми розраховуємо, що США, Європа, всі інші наші партнери, які реально хочуть миру і гарантованої безпеки, задіюють всі необхідні інструменти. Успіх дипломатії потрібен всім, крім Путіна. Отже, на нього треба натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей… Продовжуємо комунікацію з Америкою щодо того, як діяти всім разом, щоб завершити цю війну", - додав глава держави.

Зустріч Стубба і Трампа - що відомо

Раніше президент Фінляндії після 7-годинної зустрічі з Трампом повідомив, що США готують нові санкції проти Росії. За його словами, 20 квітня - вдала дата для початку повного припинення вогню без будь-яких умов, адже президент США у цей момент перебуватиме при владі 3 місяці.

Стубб додав, що терпіння Трампа починає вичерпуватися.

"Він дуже нетерплячий до дій Росії, до цієї змови і зволікання з припиненням вогню. Я намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляєтеся, а потім знову висуваєте умови", - розповів фінський лідер.

Вас також можуть зацікавити новини: