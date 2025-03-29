Також Стубб закликав європейців створити свою переговорну групу, як у США, України і РФ.

Європа повинна створити свою переговорну групу, як у США, України і РФ, а також призначити спецпосланця з питань України. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю виданню France 24.

"Нам потрібні дві речі. По-перше, це переговорна група, як у американців, українців і росіян. І вони мали це в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії", - зазначив Стубб.

По-друге, каже він, потрібен спеціальний посланець, який би відповідав за все і координував.

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"Тому що просто зараз, хоч у нас дійсно хороше керівництво з боку Франції та Великої Британії, все ще виникає питання: добре, хто є європейським посланником, кому я повинен дзвонити?" - пояснив президент Фінляндії.

Він привітав створення "коаліції охочих", підкресливши, що її мета – "щоб Україна виграла цю війну".

"Ми хочемо, щоб вони зберегли свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Французи і британці взяли на себе ініціативу. І решта з нас стежать за ними та долучаються як можуть", - зазначив Стубб.

Також він прокоментував можливе розміщення військових "коаліції охочих" на території України.

"Перший етап - це припинення вогню. Другий етап - це фактична мирна угода. Отже, для припинення вогню вам потрібна якась гарантія. Це означає, що ви можете допомогти в повітрі, на морі, можливо, на суші. Це тип планування, яким зараз займається наш військовий персонал. І політичні рішення, які ми приймаємо тут, у Парижі, є частиною цього першого етапу. Другий етап - коли настане мир, це коли ви вводите війська для врегулювання кризових ситуацій або миротворчі війська на основі міжнародного мандату", - пояснив лідер Фінляндії.

Він скептично висловився про наміри Росії щодо припинення вогню:

"Те, що ми бачимо, - класична російська тактика переговорів. Україна хоче повного припинення вогню. Європа хоче повного припинення вогню. Америка хоче повного припинення вогню, а Росія змушує її до часткового припинення вогню, яким на першому етапі була енергетична інфраструктура, яку, звісно, росіяни розбомбили відразу після того, як погодилися на припинення вогню".

Водночас президент Фінляндії вважає, що рішення про припинення вогню в Чорному морі та по енергоінфраструктурі - "це все кроки в правильному напрямку".

"Але ніколи не варто недооцінювати здатність росіян порушувати перемир'я, вони будуть продовжувати це робити, - додав Стубб.

Домовленості про припинення вогню: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, РФ постійно порушує "енергетичне перемир’я". Так, у ніч проти 28 березня вона увосьме за цей рік відбулася комбінована атака по обʼєктах групи "Нафтогаз". На підприємстві пошкоджено газовидобувні потужності.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передасть США докази того, що РФ і далі б’є по енергетиці. Також він наголосив на необхідності вирішити питання моніторингу припинення вогню і дав відповідне доручення міністру оборони України Рустему Умєрову.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс упевнений, що "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією нібито діє. Говорячи про прогрес у домовленостях між США і РФ щодо ситуації в Україні, Венс послався на слова президента США Дональда Трампа, який сказав, "що ми відчуваємо себе дуже добре щодо того, що відбувається".

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