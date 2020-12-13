Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пояснила, що розслідування здійснюватиметься не швидко, але поетапно, процесуально.

Готовність Міжнародного кримінального суду в Гаазі розпочати повноцінне розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в Криму і на Донбасі свідчить про визнання ролі Росії в подіях в Україні.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона пояснила, що надалі розслідування здійснюватиметься не швидко, але поетапно, процесуально.

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"Рішення про початок розслідування – це закінчення першого періоду підготовки до початку, це вже фактично визнання ролі Росії у скоєнні на території України злочинів проти людяності. Надалі розслідування буде іти не швидко, але поетапно, процесуально. У нас жодних побоювань немає. Але очевидно, що Росія використовуватиме всі можливі інструменти, зокрема гібридні, для саботажу цього процесу", - заявила Стефанишина.

На питання, скільки років піде на розслідування справи, віце-прем’єрка відповіла: "Більш ніж потрібно доказів агресії Росії сьогодні є. Я думаю, жоден процес, зокрема щодо України, не може бути швидкоплинним в Міжнародному кримінальному суді. Деякі справи розглядалися десятиріччями. Сподіваюсь, для України це буде більш короткий період".

Рішення в Гаазі щодо розгляду воєнних злочинів РФ в Україні

11 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що прокурори у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі оголосили історичне рішення про наявність усіх підстав для розгляду воєнних злочинів Російської Федерації у Криму та на Донбасі.

Міністр зазначив, що "міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне". "Настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом", - наголосив голова МЗС.

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Автор: Андрій Василюк