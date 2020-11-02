Зеленський вніс на розгляд Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу КСУ.

Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко пригрозив президенту Володимиру Зеленському війною у разі розпуску суду.

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Про це суддя Конституційного суду Ігор Сліденко заявив у кореспонденту УНІАН, коментуючи сьогоднішнє звернення президента до фракції «Слуга народу».

Відповідаючи на запитання, як розвиватимуться події, якщо у парламенті будуть 226 голосів депутатів для ухвалення президентського законопроекту щодо припинення повноважень усіх суддів КС, Сліденко сказав:

«Я думаю, що далі – розпад України і війна, тому що, крім тих 226, ніхто це не визнає. Якщо будуть спроби силовим шляхом захопити Конституційний суд, маю на увазі будівлю суду, то це означатиме війну. Є політичні сили які ні за яких обставин не погодяться на такий розвиток подій, на узурпацію влади».

Суддя заявив: «Хіба ви самі не бачите, що відбувається? Ви що не бачите, що президент сказав у цьому аудіозапису?».

«Таке враження, що його хтось штовхає на це», - вважає суддя КС.

На переконання Сліденка, у своєму зверненні Зеленський «наговорив собі на 150 років тюрми".

"Президент вголос закликає депутатів до повалення державного ладу. Це вже не вигадки РНБО, що Конституційний суд зазіхав на державний лад. Чим зазіхав? Що Конституційний суд скасував 366-1 статтю Кримінального кодексу і сказав, що її треба вдосконалити? Це навіть коментувати незручно», - сказав Сліденко.

КСУ проти антикорупційної системи

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КСУ визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

29 жовтня відкритий доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

Також 29 жовтня президент Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

Сьогодні, 2 листопада, Зеленський звернувся до депутатів від партії «Слуга народу» і заявив, що час розмов, умовлянь та м’якості закінчився, потрібно вжити «жорстких рішень» щодо Конституційного cуду. Також президент заявляє, що якщо не зупинити хаос, який "творить за гроші Конституційний суд", відбудеться протистояння на вулицях.

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Автор: Дмитро Хилюк